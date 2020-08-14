Газизов: посмеялся над фото Урунова. Думаю, он приобретает себе известность

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал фото полузащитника Остона Урунова с сумками из дорогих бутиков.

«Я посмеялся над фото Урунова. Я думаю, что он приобретает себе известность. Он молодой парень, и у него всё впереди», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Урунов похвастался покупками из дорогих бутиков. 19-летний футболист из Узбекистана опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором он запечатлён с сумками Louis Vuitton и Gucci. Впоследствии Остон его удалил.

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в это трансферное окно. Сумма сделки составила € 1,5 млн. В «Уфу» Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и результативными действиями не отличился.