Газизов: Акавов многим неизвестен, особенно журналистам. Поэтому наш выбор и пал на него

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Наримана Акавова главой селекционного отдела московского клуба.

«Он многим неизвестен, особенно журналистам. Это и говорит о том, почему наш выбор пал на него. Я его знаю как специалиста, люди футбольные это тоже знают. Своей работой он покажет и докажет, как надо работать. Ему будут помогать ещё люди известные широкому кругу. Его навыки и умение разбирать – то, что нам надо", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Газизов ранее подтвердил, что Нариман Акавов стал главой селекционного отдела московского клуба.