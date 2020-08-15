Газизов: Акавов многим неизвестен, особенно журналистам. Поэтому наш выбор и пал на него
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Наримана Акавова главой селекционного отдела московского клуба.
«Он многим неизвестен, особенно журналистам. Это и говорит о том, почему наш выбор пал на него. Я его знаю как специалиста, люди футбольные это тоже знают. Своей работой он покажет и докажет, как надо работать. Ему будут помогать ещё люди известные широкому кругу. Его навыки и умение разбирать – то, что нам надо", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Газизов ранее подтвердил, что Нариман Акавов стал главой селекционного отдела московского клуба.
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