Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов: Акавов многим неизвестен, особенно журналистам. Поэтому наш выбор и пал на него

Газизов: Акавов многим неизвестен, особенно журналистам. Поэтому наш выбор и пал на него
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Наримана Акавова главой селекционного отдела московского клуба.

«Он многим неизвестен, особенно журналистам. Это и говорит о том, почему наш выбор пал на него. Я его знаю как специалиста, люди футбольные это тоже знают. Своей работой он покажет и докажет, как надо работать. Ему будут помогать ещё люди известные широкому кругу. Его навыки и умение разбирать – то, что нам надо", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Газизов ранее подтвердил, что Нариман Акавов стал главой селекционного отдела московского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020