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Соболев: я оказал Нижичу первую медицинскую помощь, затолкал ему пальцы в рот

Соболев: я оказал Нижичу первую медицинскую помощь, затолкал ему пальцы в рот
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Здорово, что удалось сегодня победить. Знали до игры, что Тедеско не будет. Мы чувствовали, что его не хватает на бровке. Он для нас очень важен. Но Андреас — хороший специалист. Если можно так сказать, они здорово друг друга заменяют. Мы доверяем Хинкелю.

Попал по Нижичу? Я просто ударил по воротам и попал ему в лицо. Он сразу упал. Оказал ему первую медицинскую помощь: затолкал ему пальцы в рот, чтобы он челюсть не сомкнул. Затем уже подбежали врачи. Жалко, конечно… Но это футбол. В этом моменте он спас свою команду. Если бы не он — «Ахмат» пропустил бы.

Откуда знаю, как оказывать медицинскую помощь? Думаю, многие об этом знают… Знаю и знаю. Само собой как-то (смеётся)", — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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