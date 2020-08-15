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Газизов: «Спартак» не должен уходить в большие затраты на трансферы

Газизов: «Спартак» не должен уходить в большие затраты на трансферы
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике московского клуба.

«Надеюсь, мы потихоньку меняемся. Мы стараемся меньше говорить о судействе и больше концентрироваться на нашей игре.

Мы должны соответствовать финансовому фэйр-плей. Мы не должны уходить в большие затраты на трансферы. У нас есть временной фактор и до зимы у нас всё терпит", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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