Газизов: «Спартак» не должен уходить в большие затраты на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике московского клуба.

«Надеюсь, мы потихоньку меняемся. Мы стараемся меньше говорить о судействе и больше концентрироваться на нашей игре.

Мы должны соответствовать финансовому фэйр-плей. Мы не должны уходить в большие затраты на трансферы. У нас есть временной фактор и до зимы у нас всё терпит", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.