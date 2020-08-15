Газизов: «Спартак» не должен уходить в большие затраты на трансферы
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике московского клуба.
«Надеюсь, мы потихоньку меняемся. Мы стараемся меньше говорить о судействе и больше концентрироваться на нашей игре.
Мы должны соответствовать финансовому фэйр-плей. Мы не должны уходить в большие затраты на трансферы. У нас есть временной фактор и до зимы у нас всё терпит", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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