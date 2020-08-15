Газзаев заработал за год 147 млн рублей, Третьяк — 26 млн, Фетисов — 15 млн

Известный российский тренер Валерий Газзаев заработал за 2019 год 146,8 млн рублей. Такие данные указаны на сайте Государственной думы.
Экс-наставник ЦСКА и национальной сборной владеет квартирой и крупным земельным участком в России, а также жилым домом и земельным участком в Испании. На него записан автомобиль Mercedes — Benz S 400 4Matic.
Легендарный хоккеист и тренер Владислав Третьяк заработал в прошлом году более 26 млн рублей. В его активе два жилых дома и две квартиры в России, а также две квартиры в Латвии. Доходы другого экс-хоккеиста Вячеслава Фетисова составляют 15 млн рублей.
Бывший боксёр Николай Валуев заработал 13,2 млн рублей за 2019 год. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина — 6,7 млн рублей. Любопытно, что ей принадлежат три автомобиля: Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC, Аudi ТТ и BMW 320iA.
Шахматист Анатолий Карпов получил доход в размере 7,3 млн рублей. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова — 6,5 млн рублей.
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заработал 6 млн рублей. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил доход в размере 2,7 млн рублей.
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