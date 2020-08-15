«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года

«Барселона» позволила забить «Баварии» восемь голов в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Столько мячей в одной игре клуб пропустил первый раз за 74 года.

Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота.



С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочередно в ворота Тер-Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филипп Коутиньо.