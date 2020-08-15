Томас Мюллер: сегодня нам было весело
Форвард «Баварии» Томас Мюллер в интервью BT Sport прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Это трудно объяснить. Наша команда в потрясающей форме. Спасибо за лучшего игрока, но у нас 12-15 игроков, которые заслужили это звание. Мы работаем так интенсивно, что с нами сложно бороться.
Сегодня нам было весело. Конечно, «Барселона» — особенная команда, так что мы должны были играть еще более агрессивно. У нас талантливые форварды. Они отлично справлялись с задачей, когда получали мяч", — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Мюллер, оформивший дубль, был признан игроком матча по версии УЕФА.
«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
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