Бартомеу: поздравляю «Баварию» с отличной игрой. «Барселона» была не на своём уровне

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение от «Баварии» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это очень тяжёлый вечер. Мне жаль игроков и болельщиков „Барселоны“. В ближайшие дни мы примем определённые решения, которые уже были обдуманы ранее.

Поздравляю «Баварию» с отличной игрой. Они заслужили выход в полуфинал. Сегодня «Барса» играла не на своём уровне. Случилась катастрофа, и теперь нужно принимать решения. Сегодня нужно поразмыслить о том, что произошло, подумать об этом печальном результате», — цитирует Бартомеу Marca.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочередно в ворота Тер-Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филипп Коутиньо.