Жиго и Ларссон стали «гладиаторами», Кокорин смотрел матч с женой. Фото победы «Спартака»

Вчера, 14 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый тайм матча запомнился двумя отменёнными голами в ворота «Ахмата». Главный судья Евгений Турбин после просмотра VAR отменил гол Джордана Ларссона из-за игры рукой и Георгия Джикии — из-за положения вне игры. Во втором тайме, уже на 52-й минуте, Джордан Ларссон реализовал пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе удвоил преимущество красно-белых. На 77-й минуте был удалён защитник «Ахмата» Максим Ненахов за вторую жёлтую карточку.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.