Агуэро не сыграет с «Лионом»

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет выйти на поле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. «Он пока не выздоровел, ещё восстанавливается в Барселоне», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
В июне форвард перенёс операцию на колене и лишь в июле приступил к тренировкам в тренажёрном зале. В сезоне-2019/2020 Агуэро провёл за «Манчестер Сити» 32 матча и забил 23 мяча. За «Сити» аргентинец выступает с 2011 года, после перехода из мадридского «Атлетико». В составе «горожан» он четыре раза выигрывал чемпионат Англии.
Матч «Манчестер Сити» — «Лион» пройдёт в Лиссабоне (Португалия) 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 15 августа 2020
-
02:44
-
02:29
-
01:49
-
01:01
-
00:51
-
00:45
-
00:28
-
00:27
-
00:21
-
00:17
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 14 августа 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:32
-
22:14
-
22:13
-
22:05
-
22:02
-
21:57