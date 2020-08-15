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Агуэро не сыграет с «Лионом»

Агуэро не сыграет с «Лионом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет выйти на поле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с французским «Лионом».

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. «Он пока не выздоровел, ещё восстанавливается в Барселоне», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В июне форвард перенёс операцию на колене и лишь в июле приступил к тренировкам в тренажёрном зале. В сезоне-2019/2020 Агуэро провёл за «Манчестер Сити» 32 матча и забил 23 мяча. За «Сити» аргентинец выступает с 2011 года, после перехода из мадридского «Атлетико». В составе «горожан» он четыре раза выигрывал чемпионат Англии.

Матч «Манчестер Сити» — «Лион» пройдёт в Лиссабоне (Португалия) 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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