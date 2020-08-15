Как «Барселона» опозорилась в ЛЧ: эйфория Киммиха и боль Месси. Фото исторического матча

Вчера, 15 августа, в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.
Уже на 4-й минуте Томас Мюллер открыл счёт голов в этой встрече. Вскоре Давид Алаба срезал мяч в свои ворота и сравнял счёт в матче. Мюнхенцы выдали ударную десятиминутку и с 21-й по 31-ю минуту оформили три гола в ворота «Барселоны». Авторы мячей Иван Першич, Серж Гнабри и Томас Мюллер. Первый тайм закончился со счётом 4:1.
Во втором тайме «Барселона» отыграла только один мяч благодаря голу Луиса Суареса. Затем забивала только «Бавария». Мячи на счету Йозуа Киммиха, Роберта Левандовски и дубль Филиппе Коутиньо.
Лучшие кадры с матча «Барселона» — «Бавария» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.
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