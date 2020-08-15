Бывший президент «Барселоны» обвинил нынешнего в трусости и профнепригодности

Бывший президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта, руководивший клубом с 2003 по 2010 год, выступил с критикой в адрес нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу после поражения каталонцев от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.
«После такого болезненного поражения все заявления Бартомеу — уже не в первый раз — демонстируют нам его трусость и полную профнепригодность. Некомпетентность его команды полностью лишает её права принимать какие-либо важные решения относительно будущего „Барселоны“, — написал Лапорта в „Твиттере“.
В 2014 году Бартомеу стал сороковым по счёту президентом «Барселоны», сменив на этом посту Сандро Росселя. При нём «Барса» четыре раза выиграла чемпионат Испании, столько же — Кубок страны, а также стала победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.
- 15 августа 2020
-
02:44
-
02:29
-
01:49
-
01:01
-
00:51
-
00:45
-
00:28
-
00:27
-
00:21
-
00:17
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 14 августа 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:49
-
22:43
-
22:43
-
22:32
-
22:14
-
22:13
-
22:05
-
22:02
-
21:57