Бывший президент «Барселоны» обвинил нынешнего в трусости и профнепригодности

Бывший президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта, руководивший клубом с 2003 по 2010 год, выступил с критикой в адрес нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу после поражения каталонцев от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

«После такого болезненного поражения все заявления Бартомеу — уже не в первый раз — демонстируют нам его трусость и полную профнепригодность. Некомпетентность его команды полностью лишает её права принимать какие-либо важные решения относительно будущего „Барселоны“, — написал Лапорта в „Твиттере“.

В 2014 году Бартомеу стал сороковым по счёту президентом «Барселоны», сменив на этом посту Сандро Росселя. При нём «Барса» четыре раза выиграла чемпионат Испании, столько же — Кубок страны, а также стала победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.