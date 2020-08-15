Неймар впервые после перехода в «ПСЖ» прошёл в Лиге чемпионов дальше «Барселоны»
Бразильский форвард Неймар, в 2017 году перешедший из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен», впервые прошёл в Лиге чемпионов дальше, чем его бывшая команда.
«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале итальянскую «Аталанту» со счётом 2:1, в то время как «Барса» вылетела, разгромно уступив «Баварии» со счётом 2:8. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 парижане не могли преодолеть стадию 1/8 финала, «Барса» же выходила в четвертьфинал и в полуфинал.
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн, этот трансфер остаётся самым дорогим в истории мирового футбола. В завершённом досрочно чемпионате Франции-2019/2020 Неймар провёл за «ПСЖ» 15 матчей, забил 13 мячей, получил 2 жёлтые и одну красную карточку.
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