«Милан», «Рома» и «Эвертон» претендуют на бывшего защитника «Спартака»
Сербский защитник итальянского «Наполи» Никола Максимович, в сезоне-2017/2018 выступавший за московский «Спартак» на правах аренды, вероятно, покинет клуб этим летом, сообщает Calciomercato.
Главные претенденты на игрока — итальянские «Милан» и «Рома», а также английский «Эвертон», который возглавляет бывший тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Никола Максимович выступает за «Наполи» с 2016 года, он перешёл в клуб из другой итальянской команды, «Торино». За «Спартак» Максимович провёл девять матчей.
В минувшем сезоне серб провёл за «Наполи» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. В составе неаполитанского клуба Максимович завоевал Кубок Италии.
Полузащитник «Наполи» Аллан близок к переходу в «Эвертон»
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