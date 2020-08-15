Нойер о победе 8:2 в матче с «Барселоной»: мне немного жаль тер Штегена

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выразил сочувствие вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену после четвертьфинального матча Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.

«Мне немного жаль Марка. Я знаю, что такое непросто для вратаря. Но мы играли в Лиге чемпионов, и это не имеет никакого отношения к национальной команде», — приводит слова Нойера Daily Mail.

Тер Штеген и Нойер выступают за национальную команду Германии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».