Сетьен отреагировал на слова Пике о необходимости кардинальных изменений в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал слова защитника Жерара Пике о необходимости в кардинальных изменениях. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.

«Я не собираюсь говорить о том, что нужно в клубе. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике скажет, что пришло время для больших перемен, его слова будут иметь значение. Пора нам пересмотреть и принять решения, которые необходимы на будущее», — приводит слова Сетьена официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».