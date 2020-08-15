«Барса» пропустила 8 голов в ЛЧ, Тедеско отсутствовал на матче «Спартака». Главное к утру

«Бавария» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов, «Вашингтон» проиграл «Айлендрес», «Спартак» обыграл «Ахмат» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА.
2. Мама Казарцева: как закончился матч «Спартака», мне сразу стали писать: «Ваш сын негодяй».
3. «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе.
4. В «Спартаке» объяснили отсутствие Тедеско в заявке на матч с «Ахматом».
5. «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
6. Пике: мы достигли дна. «Барселона» нуждается в кардинальных изменениях.
7. ЦСКА близок к трансферу бразильца Бруно Фукса. Стороны согласовали контракт до 2025 года.
8. «Айлендерс» крупно обыграли «Вашингтон», несмотря на дубль Овечкина.
9. Появилось фото Месси и тер Штегена в раздевалке в перерыве матча «Барселона» — «Бавария».
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