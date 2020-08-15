Вадим Евсеев: у Кротова подозрение на сотрясение, Бизяк сломал ребро

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о травмах, полученных игроками команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2).
«С последней игры с „Арсеналом“, которая закончилась со счётом 0:0, принципиально изменилось то, что много других игроков на поле вышло. Можно сказать, и задачи изменились. На тот момент мы боролись за шестое место, но „Динамо“ уже заняло его, результат над нами не довлел. А тут новый чемпионат, новые эмоции.
Дебют Жамалетдинова? Раз он у нас в команде, раз начал игру в старте, мы довольны, если учесть, что он с нами готовился десять дней.
Травмы Кротова и Бизяка? Кротов ударился височной частью головы, когда забивал гол, у него подозрение на сотрясение. У Бизяка сломано ребро», — приводит слова Евсеева пресс-служба тульского «Арсенала».
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