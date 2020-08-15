Спортивный директор «Баварии»: победить «Барселону» вот так – особенное достижение
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал победу в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (8:2).
«Мы хорошо начали матч, даже при учёте глупого пропущенного мяча. Первый тайм был сумасшедшим, казалось, каждый удар по воротам становился голом.
Обыграть «Барселону» вот так – особенное достижение, но мы не собираемся увлекаться счетом. Мы действительно счастливы после такого результата, но хотим большего", — приводит слова Хасана официальный сайт УЕФА.
Сообщалось, что «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион». Заключительный четвертьфинал турнира пройдёт сегодня, 15 августа.
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