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Коутиньо — о разгроме «Барселоны» в Лиге чемпионов: я счастлив

Коутиньо — о разгроме «Барселоны» в Лиге чемпионов: я счастлив
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы разгромили каталонскую команду со счётом 8:2, у Коутиньо дубль.

«Важный матч, в котором сошлись два лучших в мире клуба. Счастлив, что мы вышли в полуфинал», — приводит слова Коутиньо Daily Mail.

Напомним, «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения), помогали ему ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервным арбитром был Артур Соареш Диаш (Португалия).

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