Фанаты «Локомотива» — Баринову: мы никому из вас ничего не должны — ни Кикнадзе, ни тебе

Объединение фанатов московского «Локомотива» UnitedSouth обратилось к полузащитнику команды Дмитрию Баринову после его высказываний в адрес болельщиков.

В недавнем интервью Баринов заявил: «Я пытался им [фанатам] сказать, что вы можете говорить, писать, делать какие-то жесты, но вы должны поддерживать команду».

«Мы никому из вас ничего не должны — ни Кикнадзе, ни тебе. И в контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право проявлять эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы.



Мы видели в тебе будущего капитана нашего клуба. Но этому званию нужно соответствовать. Трибуны «Локомотива» единственные поддерживали тебя во время конфликта по теме зарядов «про Спартак». И, когда критикуешь болельщиков, не забывай еще и про свои слова: «Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был за границей».



Похвальное желание уехать. Для тебя «Локомотив» – любимая работа, и мы приветствуем твоё рвение и отношение к делу. Однако когда ты в будущем вдруг уйдёшь, потому что «Локомотив» методами нынешнего руководства стал середняком или потому что тебя оценит какой-нибудь английский клуб, мы останемся здесь. И будем болеть за этот клуб на трибуне своего стадиона», — говорится в заявлении фанатов.