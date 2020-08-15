Фанаты «Локомотива» — Баринову: мы никому из вас ничего не должны — ни Кикнадзе, ни тебе

Объединение фанатов московского «Локомотива» UnitedSouth обратилось к полузащитнику команды Дмитрию Баринову после его высказываний в адрес болельщиков.
В недавнем интервью Баринов заявил: «Я пытался им [фанатам] сказать, что вы можете говорить, писать, делать какие-то жесты, но вы должны поддерживать команду».
«Мы никому из вас ничего не должны — ни Кикнадзе, ни тебе. И в контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право проявлять эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы.
Мы видели в тебе будущего капитана нашего клуба. Но этому званию нужно соответствовать. Трибуны «Локомотива» единственные поддерживали тебя во время конфликта по теме зарядов «про Спартак». И, когда критикуешь болельщиков, не забывай еще и про свои слова: «Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был за границей».
Похвальное желание уехать. Для тебя «Локомотив» – любимая работа, и мы приветствуем твоё рвение и отношение к делу. Однако когда ты в будущем вдруг уйдёшь, потому что «Локомотив» методами нынешнего руководства стал середняком или потому что тебя оценит какой-нибудь английский клуб, мы останемся здесь. И будем болеть за этот клуб на трибуне своего стадиона», — говорится в заявлении фанатов.
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