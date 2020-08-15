Фердинанд: Месси и дальше собирается сидеть без трофеев?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о результате матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (2:8).
«О чём думает Месси, возвращаясь домой? Хочет ли он провести оставшееся время в этой же футболке, учитывая результаты и игру команды по сравнению с другими европейскими клубами? У него есть время сидеть и ждать? Футбольная карьера мимолётна. Сможет ли Месси оказывать влияние на ход игры через два года? Или он и дальше собирается сидеть без трофеев?» — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
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