Корян: «Химки» должны были забирать три очка в матче с «Сочи»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян подвёл итоги ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Обидно, что упустили победу. Считаю, мы должны были забрать три очка. Моменты были и у „Сочи“, но „Химки“ больше контролировали ход встречи. Мы перекрывали сильные качества соперника — пытались использовать свои. Но не хватило реализации.

На матч приехали мои родные, поэтому выходить на поле было очень приятно, но заканчивать матч — уже не очень. Результат всё-таки влияет на настроение", — приводит слова игрока пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, первый мяч химчан в начавшемся сезоне забил полузащитник Александр Трошечкин. В составе «Сочи» гол на счету хавбека Кристиана Нобоа.