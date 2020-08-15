Корян: «Химки» должны были забирать три очка в матче с «Сочи»
Полузащитник «Химок» Аршак Корян подвёл итоги ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Обидно, что упустили победу. Считаю, мы должны были забрать три очка. Моменты были и у „Сочи“, но „Химки“ больше контролировали ход встречи. Мы перекрывали сильные качества соперника — пытались использовать свои. Но не хватило реализации.
На матч приехали мои родные, поэтому выходить на поле было очень приятно, но заканчивать матч — уже не очень. Результат всё-таки влияет на настроение", — приводит слова игрока пресс-служба подмосковного клуба.
Напомним, первый мяч химчан в начавшемся сезоне забил полузащитник Александр Трошечкин. В составе «Сочи» гол на счету хавбека Кристиана Нобоа.
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