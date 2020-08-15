Руди Гарсия: четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что и фаворитов можно победить

Главный тренер французского «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Лион» состоится сегодня, 15 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«Победа над „Ювентусом“ должна придать нам уверенности. Конечно, желание стало только сильнее. Аппетит приходит во время еды, говорят. „Манчестер Сити“ — фаворит пары, но четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что и фаворитов можно обыграть. Надеемся, это произойдет завтра вечером. Судя по двум первым матчам, у аутсайдеров есть шансы», — приводит слова тренера французского клуба официальный сайт УЕФА.

Отметим, победитель пары встретится в полуфинале с «Баварией».