Горецка: было весело обыграть Месси

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (8:2).

«Нет, не больно обыгрывать Месси, который был моим кумиром детства. На самом деле это было весело. Трудно выразить словами то, что чувствую после матча. Думаю, на обработку результата уйдёт несколько дней. Мы были невероятно уверенными», — приводит слова хавбека Sky Sports.

Напомним, впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения), помогали ему ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервным арбитром был Артур Соареш Диаш (Португалия).