Киммих — о разгроме «Барселоны» в Лиге чемпионов: жестоко, но «Бавария» ещё не закончила

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (8:2).



«Жестоко. Трудно представить себе победу в матче с „Барселоной“ со счётом 8:2. Мы были сосредоточены с первой минуты и двигались вперёд. Невероятный результат, но мы ещё не закончили», — приводит слова Киммиха Sky Sports.

Напомним, впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».



Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения), помогали ему ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервным арбитром был Артур Соареш Диаш (Португалия).