Суарес сделал 24 точных паса в игре с «Баварией». 9 из них — при вводе мяча из центра поля

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) встречалась с «Баварией». Матч закончился победой немецкой команды со счётом 8:2.



Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал 24 точные передачи в ходе встречи. 9 из них — при вводе мяча в игру из центра поля. Напомним, уругвайский форвард забил гол в ворота «Баварии» в этом матче.



Напомним, впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой (Словения), помогали ему ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан (оба — Словения). Резервным арбитром был Артур Соареш Диаш (Португалия).