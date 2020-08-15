Тарас Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником Тарасом Бурлаком. Сроки действия соглашения не сообщаются.
Фото: Официальный сайт тульского «Арсенала»
Напомним, вчера, 14 августа, самарские «Крылья Советов» объявили об уходе Бурлака из команды. После ухода Бурлак поблагодарил игроков, персонал и болельщиков «Крыльев Советов».
Контракт Бурлака с самарским клубом действовал до лета 2021 года. Защитник перешёл в «Крылья Советов» в 2018 году из казанского «Рубина». Бурлак — воспитанник московского «Локомотива». Выступал в составе «железнодорожников» и нижегородского клуба «Волга».
Тульский «Арсенал» набрал 38 очков в 30 матчах и занял 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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