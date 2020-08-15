«Рубин» — «Урал»: прямая трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 15 августа, состоится матч «Рубин» – «Урал». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Антон Фролов (Москва).
В 1-м туре «Рубин» на своём поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2), а «Урал» — «Динамо» (0:2).
В минувшем сезоне «Рубин», в 30 турах набрав 35 очков, занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (35) — 11-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».
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