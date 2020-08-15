Шкурин отказывается выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко

Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев подтвердил, что футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока не сменится власть в стране.

В социальных сетях появился пост на не подтверждённом аккаунте от имени Ильи Шкурина, в котором игрок отказался играть за национальную команду.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», — написал Шкурин.

«Не буду лукавить, это правда «Инстаграм» Шкурина, и это его слова. Я с ним уже общался по этому поводу. Я, как гражданин Белоруссии, солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе, он же не преступление совершил. Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья. Он общается благодаря интернету, который у нас хотят забрать постоянно.



Не скажутся ли его слова на семье? Знаю, что происходит в его семье. Проверки им не угрожают. Они уже были давно, и с этим уже были проблемы, разобрались. Да и нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться», — приводит слова агента Sport24.