«Динамо» — «Ротор»: прямая трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 15 августа, состоится матч «Динамо» – «Ротор». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).



В 1-м туре «Динамо» на выезде со счётом 2:0 обыграло «Урал», а волгоградский «Ротор» дома проиграл «Зениту» (0:2).



В минувшем сезоне «Динамо», набрав 41 очко в 30 турах, заняло 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.