Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим наставником года в английской Премьер-лиги сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба турнира на странице в «Твиттере».
Помимо Клоппа на награду лучшему тренеру претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»). Клопп уже получил награду имени сэра Алекса Фергюсона.
Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).
Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
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