Скопинцев: по академии Новиков запомнился как очень строгий. А ещё — крайне эмоциональный

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, насколько изменился наставник бело-голубых Кирилл Новиков со времён работы в академии.
«Новиков запомнился мне как человек очень строгий и требовательный. А ещё крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически плюс оказал серьёзное жизненное влияние. Интересный тренер, у него я всегда учился чему-то новому.
Мне кажется, он не изменился. Да, видно, он уже совсем по-другому объясняет футбол, тактический кругозор стал заметно шире. Но психотип тот же.
Правда ли, что в академии мы просматривали «Барселону»? Вот насчёт «Барселоны» не помню, а «Атлетико» Мадрид точно изучали. Он давал нам пример лучших, чтобы мы знали, на кого и какой уровень ориентироваться. Мне кажется, это было классное решение", — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
- 15 августа 2020
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