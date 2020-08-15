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Скопинцев: по академии Новиков запомнился как очень строгий. А ещё — крайне эмоциональный

Скопинцев: по академии Новиков запомнился как очень строгий. А ещё — крайне эмоциональный
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, насколько изменился наставник бело-голубых Кирилл Новиков со времён работы в академии.

«Новиков запомнился мне как человек очень строгий и требовательный. А ещё крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически плюс оказал серьёзное жизненное влияние. Интересный тренер, у него я всегда учился чему-то новому.

Мне кажется, он не изменился. Да, видно, он уже совсем по-другому объясняет футбол, тактический кругозор стал заметно шире. Но психотип тот же.

Правда ли, что в академии мы просматривали «Барселону»? Вот насчёт «Барселоны» не помню, а «Атлетико» Мадрид точно изучали. Он давал нам пример лучших, чтобы мы знали, на кого и какой уровень ориентироваться. Мне кажется, это было классное решение", — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

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