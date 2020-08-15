Генеральный директор «Байера» подтвердил, что Кай Хаверц хочет покинуть команду

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что полузащитник Кай Хаверц хочет покинуть команду.



«Всегда было ясно, что переговоры начнутся, как только для нас закончится Лига Европы. Кай выразил желание сделать следующий шаг. Не могу пока сказать, произойдет ли это в ближайшее время», — приводит слова Карро ESPN.



Сообщалось, что Хаверц близок к переходу в «Челси». Сообщалось, что трансфер 21-летнего немца может обойтись английскому клубу в € 80 млн.

Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года Хаверц вызывается в сборную Германии.