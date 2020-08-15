«Рубин» — «Урал»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Урала» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Рубин": Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Самошников, Коновлов Иг., Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Бакаев, Игнатьев.



Запасные: Коновалов Ив., Давиташвили, Макаров, Могилевец, Подберёзкин, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.

"Урал": Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Августиняк, Панюков.



Запасные: Помазун, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Эль Кабир, Мишкич, Шаболин, Караев, Юсупов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Антон Фролов (Москва).



В 1-м туре «Рубин» на своём поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2), а «Урал» — «Динамо» (0:2).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.