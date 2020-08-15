«Арсенал» объявил об уходе спортивного директора клуба
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил об уходе Рауля Санллехи с поста спортивного директора клуба.
Новым спортивным директором «Арсенала» станет Винай Венкатешам, работавший управляющим директором в лондонском клубе.
«Благодарен членам совета директоров за проявленное доверия. Мне будет не хватать тесного сотрудничества с Раулем, но с нетерпением жду нового вызова. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть „Арсенал“ на вершину, к которой мы принадлежим. Это не произойдёт в одночасье, но у нас есть множество положительных моментов», — отметил Венкатешам.
Санллехи работал спортивным директором с ноября 2017 года. В сезоне-2019/2020 «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 15 августа 2020
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:22
-
14:21
-
13:54
-
13:29
-
13:17
-
13:04
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:08
-
11:52
-
11:43
-
11:18
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:40
-
09:35
-
09:24
-
09:14
-
09:07
Партнерский контент