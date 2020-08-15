«Арсенал» объявил об уходе спортивного директора клуба

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил об уходе Рауля Санллехи с поста спортивного директора клуба.



Новым спортивным директором «Арсенала» станет Винай Венкатешам, работавший управляющим директором в лондонском клубе.



«Благодарен членам совета директоров за проявленное доверия. Мне будет не хватать тесного сотрудничества с Раулем, но с нетерпением жду нового вызова. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть „Арсенал“ на вершину, к которой мы принадлежим. Это не произойдёт в одночасье, но у нас есть множество положительных моментов», — отметил Венкатешам.



Санллехи работал спортивным директором с ноября 2017 года. В сезоне-2019/2020 «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.