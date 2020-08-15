ЦСКА — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 15 августа, состоится матч ЦСКА – «Тамбов». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
В 1-м туре ЦСКА в гостях обыграл «Химки» со счётом 2:0, а «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1).
В минувшем сезоне ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (31) — 14-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».
- 15 августа 2020
-
16:25
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:22
-
14:21
-
13:54
-
13:29
-
13:17
-
13:04
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:08
-
11:52
-
11:43
-
11:18
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:11
Партнерский контент