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ЦСКА — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 18:00

ЦСКА — «Тамбов»: прямая трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 августа, состоится матч ЦСКА – «Тамбов». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

В 1-м туре ЦСКА в гостях обыграл «Химки» со счётом 2:0, а «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1).

В минувшем сезоне ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (31) — 14-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».

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