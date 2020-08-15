Президент «Барселоны» Бартомеу не планирует уходить в отставку

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не намерен покидать свой пост после поражения сине-гранатовых в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8), сообщает Sport.es.



По информации источника, Бартомеу планирует остаться в клубе минимум до начала следующего года. Сообщается, что президент считает, будто досрочные выборы ухудшат ситуацию в «Барселоне» ещё сильнее. Бартомеу планирует провести выборы в январе или в марте.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что после такого результата клуб намерен покинуть Лионель Месси.