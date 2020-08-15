ЦСКА отреагировал на подкол «Тамбова» по поводу обилия рекламы на форме
Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на шутку в твиттер-аккаунте футбольного клуба «Тамбов» по поводу обилия логотипов спонсоров на игровой экипировке москвичей.
«Молодцы, саранские тамбовчане! В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?» — написала пресс-служба ЦСКА в "Твиттере".
Напомним, «Тамбов» проводит домашние матчи в Саранске из-за неготовности собственной арены к матчам Российской Премьер-Лиги.
Перед стартом сезона РПЛ «Тамбов» сменил эмблему. Новое лого клуба оказалось очень похожим на эмблему регбийной команды «Торонто Вулфпэк».
Напомним, матч второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 15 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 18:00 по московскому времени.
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