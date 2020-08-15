Мостовой: для «Барселоны» это просто кошмар. «Бавария» только хотела сильнее их унизить

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал проигрыш «Барселоны» (2:8) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
«Вчера для «Барселоны» был просто кошмар. Даже слова сложно подбирать, это необъяснимо. Надо признать, что «Бавария», при всей слабости «Барселоны», показала сумасшедшую результативность, настрой, инстинкт убийцы. Они не останавливались и хотели только сильнее унизить «Барселону». Было бы у них ещё минут пять, они бы ещё парочку голов забили.
Вчера провалились у «Барселоны» все. Месси в первые 30 минут как-то пытался исправить ситуацию. К нему нужно относиться с уважением. Он эту команду 15 лет на себе тянул. Во втором тайме он понимал, что делать что-то бесполезно. В физическом состоянии «Бавария» тоже подавила «Барселону». Что «Барса» делала во время подготовки? Почему получилось такое унижение? Так бывает, потому что после 1:1 «Барса» могла забить второй. Но в плане готовности «Бавария» была лучше, даже если опускать тот факт, что у них всё залетало", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 августа 2020
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