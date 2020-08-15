Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фёдор Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

Фёдор Чалов пропустит матч с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не поможет московской команде в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте «армейцев».

Форвард получил повреждение колена в матче 1-го тура чемпионата России с «Химками» (2:0) и не успел восстановиться. О сроках возвращения Чалова в общую группу будет сообщено позднее.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» пройдёт сегодня, 15 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020