Фёдор Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не поможет московской команде в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте «армейцев».



Форвард получил повреждение колена в матче 1-го тура чемпионата России с «Химками» (2:0) и не успел восстановиться. О сроках возвращения Чалова в общую группу будет сообщено позднее.

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» пройдёт сегодня, 15 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).