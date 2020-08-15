«Ростов» — «Зенит»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 15 августа, состоится матч «Ростов» – «Зенит». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).



В 1-м туре «Ростов» на выезде обыграл «Тамбов» (1:0), а «Зенит» — волгоградский «Ротор» (2:0).



В минувшем сезоне петербургский «Зенит», в 30 турах набрав 72 очка, занял 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (45) занял 5-е место.