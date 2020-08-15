ЦСКА — «Тамбов»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Тамбова» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Сигурдссон.
Запасные: Тороп, Васин, Магнуссон, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин, Гайч.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Каплиенко, Кабахидзе, Балашов, Обухов.
Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
- 15 августа 2020
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