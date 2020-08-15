«Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» поделило очки с «Ротором». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Игроки «Динамо» нанесли 20 ударов по воротам соперника (3 — в створ), футболисты «Ротора» — 3 (2 — в створ).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).
В 1-м туре «Динамо» на выезде со счётом 2:0 обыграло «Урал», а волгоградский «Ротор» дома проиграл «Зениту» (0:2).
В минувшем сезоне «Динамо», в 30 турах набрав 41 очко, заняло 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.
- 15 августа 2020
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