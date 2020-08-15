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«Сельта» купила полузащитника «Реала» за € 2,5 млн

«Сельта» купила полузащитника «Реала» за € 2,5 млн
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Мигель Баеза стал игроком «Сельты», сообщается на официальном сайте клуба из Виго.

20-летний испанец подписал с «Сельтой» пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки между клубами составила € 2,5 млн.

Баеза провёл за молодёжную сборную Испании 1 матч, результативными действиями не отметился. В Юношеской лиге УЕФА полузащитник сыграл за «Реал» 23 матча, забил 7 голов, отдал 5 голевых передач.

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов вернулся из испанской «Сельты», где находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». Президент «Сельты» объяснял, почему клубу будет трудно купить Смолова.

Президент «Сельты» объяснил, почему клубу будет трудно купить Фёдора Смолова
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