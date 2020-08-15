«Сельта» купила полузащитника «Реала» за € 2,5 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Мигель Баеза стал игроком «Сельты», сообщается на официальном сайте клуба из Виго.
20-летний испанец подписал с «Сельтой» пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки между клубами составила € 2,5 млн.
Баеза провёл за молодёжную сборную Испании 1 матч, результативными действиями не отметился. В Юношеской лиге УЕФА полузащитник сыграл за «Реал» 23 матча, забил 7 голов, отдал 5 голевых передач.
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов вернулся из испанской «Сельты», где находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». Президент «Сельты» объяснял, почему клубу будет трудно купить Смолова.
- 15 августа 2020
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