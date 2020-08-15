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Сетьена могут уволить из «Барселоны» вместе со спортивным директором Абидалем

Сетьена могут уволить из «Барселоны» вместе со спортивным директором Абидалем
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен близок к увольнению, с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль, сообщает Sport.es.

Фразцузский руководитель может быть отправлен в отставку, так как он поддерживает тренера даже после разгрома от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2).

Пока с Сетьеном не провели официальных переговоров о расторжении соглашения, однако руководство клуба планирует сделать это в ближайшее время. Об увольнении будет объявлено в течение двух дней.

Основной кандидат на замену Сетьена — экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Помимо него «Барса» поддерживает контакты с Рональдом Куманом (главный тренер сборной Нидерландов), Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и Тьерри Анри (наставник клуба MLS «Монреаль Импакт»).

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