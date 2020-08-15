Сетьена могут уволить из «Барселоны» вместе со спортивным директором Абидалем

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен близок к увольнению, с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль, сообщает Sport.es.
Фразцузский руководитель может быть отправлен в отставку, так как он поддерживает тренера даже после разгрома от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2).
Пока с Сетьеном не провели официальных переговоров о расторжении соглашения, однако руководство клуба планирует сделать это в ближайшее время. Об увольнении будет объявлено в течение двух дней.
Основной кандидат на замену Сетьена — экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Помимо него «Барса» поддерживает контакты с Рональдом Куманом (главный тренер сборной Нидерландов), Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и Тьерри Анри (наставник клуба MLS «Монреаль Импакт»).
- 15 августа 2020
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:40
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:37
-
16:25
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:22
-
14:21
-
13:54
-
13:29
-
13:17
-
13:04
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:08