Марсело — Альфонсо Дэвису: твоя игра радует глаз, парень

Игрок мадридского «Реала» Марсело написал комментарий под постом защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в "Инстаграме".
«Твоя игра радует глаз, парень», — написал бразилец.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» Альфонсо Дэвис провёл на поле 84 минуты. Защитнику удалось отличиться голевой передачей, а также серией красивых обводок.
Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота.
С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочередно в ворота Тер-Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филипп Коутиньо.
- 15 августа 2020
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