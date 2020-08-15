Габулов вручил Акинфееву приз «Чемпионата» лучшему вратарю прошлого сезона

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный», бывший игрок сборной России Владимир Габулов вручил голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

В прошлом сезоне Акинфеев провёл в РПЛ 30 матчей, 13 из которых сыграл на ноль.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).



Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.