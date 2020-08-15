Защитник Бруно Фукс пройдёт медосмотр для ЦСКА на следующей неделе
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт активные переговоры о переходе центрального защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса.
Если переговоры завершатся успешно, то на следующую неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед его трансфером в московский клуб.
Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии до 23 лет.
ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы. В первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде со счётом 2:0 обыграли «Химки». Во втором туре ЦСКА встречается с «Тамбовом». Матч идёт в эти минуты.
- 15 августа 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:48
-
18:48
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:40
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:37
-
16:25
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:22
-
14:21
Партнерский контент