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Защитник Бруно Фукс пройдёт медосмотр для ЦСКА на следующей неделе

Защитник Бруно Фукс пройдёт медосмотр для ЦСКА на следующей неделе
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт активные переговоры о переходе центрального защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса.

Если переговоры завершатся успешно, то на следующую неделю запланирован медосмотр 21-летнего игрока перед его трансфером в московский клуб.

Фукс выступает в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии до 23 лет.

ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы. В первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде со счётом 2:0 обыграли «Химки». Во втором туре ЦСКА встречается с «Тамбовом». Матч идёт в эти минуты.

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