Хацкевич: Гогуа здорово выглядел в перехватах. Доволен им, как и в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0.

«Настроение хорошее, но мы все устали эмоционально и физически. Самое главное — уезжаем не с нулём в турнирной таблице. В каждом матче набираемся опыта. Первым номером трудно играть, хотя в первом тайме «Динамо» особо не прессинговало и давало спокойно выходить из обороны. Где-то нам не хватало агрессии впереди…

Если говорить о втором тайме, начало было за «Динамо» — очень низко нас посадили, в штрафную. Но этот период мы выдержали. Были моменты, когда мы долго контролировали мяч, но без продвижения вперёд. У нас есть проблемы в этом плане, но за счёт самоотдачи и самопожертвования ребята заработали сегодня первые очки.



Мы готовились по матчу с «Уралом». Очень быстро в той игре команда переходила из обороны в атаку. Мы сделали акцент на подключение крайних защитников в атаку. Где-то перестраховывались, потому что очень высоко оставались темнокожие ребята у динамовцев… Решили сыграть так, чтобы не дать быстро перейти из обороны в атаку сопернику. Достаточно мощные форварды у них, нужно было не проиграть борьбу. Вроде бы справились, но в конце матча всё же упустили их разок.



Гогуа здорово выглядел в перехватах. Сегодня, как и в матче с «Зенитом», доволен его игрой", — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.