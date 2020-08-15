Хацкевич: Гогуа здорово выглядел в перехватах. Доволен им, как и в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0.
«Настроение хорошее, но мы все устали эмоционально и физически. Самое главное — уезжаем не с нулём в турнирной таблице. В каждом матче набираемся опыта. Первым номером трудно играть, хотя в первом тайме «Динамо» особо не прессинговало и давало спокойно выходить из обороны. Где-то нам не хватало агрессии впереди…
Если говорить о втором тайме, начало было за «Динамо» — очень низко нас посадили, в штрафную. Но этот период мы выдержали. Были моменты, когда мы долго контролировали мяч, но без продвижения вперёд. У нас есть проблемы в этом плане, но за счёт самоотдачи и самопожертвования ребята заработали сегодня первые очки.
Мы готовились по матчу с «Уралом». Очень быстро в той игре команда переходила из обороны в атаку. Мы сделали акцент на подключение крайних защитников в атаку. Где-то перестраховывались, потому что очень высоко оставались темнокожие ребята у динамовцев… Решили сыграть так, чтобы не дать быстро перейти из обороны в атаку сопернику. Достаточно мощные форварды у них, нужно было не проиграть борьбу. Вроде бы справились, но в конце матча всё же упустили их разок.
Гогуа здорово выглядел в перехватах. Сегодня, как и в матче с «Зенитом», доволен его игрой", — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 15 августа 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:48
-
18:48
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:40
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:37
-
16:25
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:22
-
14:21